Der Frankfurter Hof hat sich in den vergangenen 30 Jahren zu einer der wichtigsten Konzert- und Veranstaltungsstätten in Mainz und Umgebung entwickelt. Die Vielfalt des Programms ist das Entscheidende: von Comedy und Kabarett über Lesungen, Weltmusik, Jazz, Pop bis hin zur Klassik. Das kulturelle Angebot verantwortet Verena Campailla-Heinz. Sie und ihr Team organisieren außerdem das Open Air-Festival „Summer in the City“. Die Veranstaltungsmanagerin hält engen Kontakt zu den Konzertagenturen und versucht, interessante Künstlerinnen und Künstler nach Mainz zu locken. In Zukunft will sie den Frankfurter Hof auch für das jüngere Publikum attraktiver machen. mehr...