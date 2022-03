Selenskyjs Rede vor dem Bundestag: Wann wacht die Bundesregierung auf?

Am 17. März sprach der ukrainische Präsident Selenskyj im deutschen Bundestag. Es ist nicht das erste Parlament, in dem er die schrecklichen Zustände in seinem Land schildert, und eine von der NATO durchgesetzte Flugverbotszone im Laufraum der Ukraine fordert. Schon in den USA, Kanada und Großbritannien bekam er für seine Rede standing ovations.



Die deutschen Parlamentarier*innen hörten sich Selenskyjs Rede dagegen an und gingen sofort zur Tagesordnung über, indem sie über die Corona- Maßnahmen debattierten. Wird Deutschland seiner internationalen Rolle gerecht, fragt SWR2 Redakteur Jan Tussing.

Deutschland verhält sich so wie immer

„Deutschland steht an ihrer Seite“, sagt Katrin Goering Eckart, die Vizepräsidentin des deutschen Bundestags, zum ukrainischen Präsidenten Wolodymur Selenskyj kurz vor seiner Videobotschaft im deutschen Parlament. Sie erinnerte an ihre Kindheit in der DDR und daran, dass Freiheit immer wieder erkämpft werden müsse. Ihre warmen Worte sprechen Hohn angesichts der katastrophalen Situation in der Ukraine, die Selenskyj so eindrücklich vor deutschen Abgeordneten schildert.

Denn wie verhält sich Deutschland angesichts des brutalen Vernichtungsfeldzugs einer russischen Armee? So wie immer. So wie immer, wenn irgendwo Krieg ist, und Deutschland sich nicht die Hände schmutzig machen will. Es zückt das Portemonnaie und spendet warme Worte. Aber die Drecksarbeit müssen bitte andere Staaten machen. Denn unsere Geschichte ist so einzigartig, dass wir keine Waffen an Kriegsparteien liefern dürfen. Deutschland verweigert seit Jahren politische Führung. Konsequent — und verschanzt sich auch 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hinter fadenscheinigen Argumenten.

„Ihr wolltet lieber Wirtschaft Wirtschaft Wirtschaft“

Das ging bislang auch immer gut, denn Deutschland ist reich und eingebettet in ein Netzwerk befreundeter Staaten. Aber diese Haltung ist eine Bankrotterklärung an eine naive, feige und opportunistische deutsche Politik. Und Präsident Selenskyj liest der Bundesregierung zurecht die Leviten. „Ihr wolltet lieber Wirtschaft Wirtschaft Wirtschaft“, sagt er und hält damit den Finger in eine blutende Wunde.

Selenskyj erinnert die anwesenden Olaf Scholz und Annalena Baerbock an ihr ausweichendes und zögerliches Herumlavieren in einem Krieg, der ganz Europa bedroht. Nicht nur die Ukraine. Deutschland schaffe mit seiner Politik eine neue Mauer in Europa, sagt Selenskyj — eine Mauer zwischen Freiheit und Diktatur. Und das stimmt. Wann wacht die Bundesregierung auf? Wann erkennt sie die Dramatik der jetzigen Lage. Ihr Reflex den Geldbeutel aufzumachen und andere Staaten agieren zu lassen, funktioniert angesichts des Ukrainekriegs nicht mehr.

Der Zeitenwende, von der Olaf Scholz spricht, müssen endlich Taten folgen

Die Bedrohung Europas durch einen mafiösen russischen Verbrecherstaat ist existentiell. Der Zeitenwende, von der Olaf Scholz spricht, müssen endlich Taten folgen. Niemand verlangt von Deutschland, sich militärisch zu beteiligen und unser Land in einen Krieg zu ziehen. Noch nicht — aber die Stunde der Wahrheit hat längst geschlagen und wer nicht alles unternimmt, um Putin und seine verbrecherischen Freunde zu hindern, macht sich nicht nur schuldig am ukrainischen Volk, sondern an Europa und seinen Werten.

Es braucht einen absoluten Importstopp von russischem Öl und Gas. Auch wenn es weh tut. Es braucht einen kompletten Rückzug deutscher Unternehmen aus Russland. Und russische Oligarchen müssen verhaftet und enteignet werden. Alle. Ohne langes bürokratisches Gefackel.

Dieser Krieg wird auch mit einer ukrainischen Niederlage nicht aufhören

Der Krieg gegen Europa begann mit der Annexion der Krim vor acht Jahren. So lange wurde Putin schon toleriert und geschont. So lange konnte er ungestraft seine Macht ausdehnen und sein Land in eine Diktatur verwandeln. Wer jetzt nicht alles unternimmt, um diesen Verbrecher zu stoppen, hat den Ernst der Lage nicht begriffen. Eine Bundesregierung, die den eigenen wirtschaftlichen Schaden immer noch höher bewertet als die Freiheit Europas, macht sich schuldig. Denn dieser Krieg wird auch mit einer ukrainischen Niederlage nicht aufhören.