Wieder mal ist es ein Vorschlag von FDP-Chef Lindner: Er will nach überstandener Coronavirus-Krise die föderalen Strukturen im Land überprüfen lassen. Ist der Föderalismus in Krisenzeiten zu langsam? Nein, meint Rainer Volk in seinem Kommentar: Demokratie braucht Konsens, gerade in der Krise. Der Föderalismus ist eine gute Garantie zur Machtkontrolle. Und sorgt dafür, dass Einschränkungen von Freiheitsrechten nach überstandener Not wieder aufgehoben werden.

Bürgerinnen und Bürger geben derzeit viele Grundrechte auf Wir geben derzeit vieles auf, was selbstverständlich schien: die Bewegungsfreiheit, das Recht uns zu versammeln, zu demonstrieren, bei Gottesdiensten unsere Religion auszuüben. Alles Güter, die wir dem Grundgesetz verdanken. Einzuschränken oder aufzuheben sind sie nur in streng geregelten Ausnahmefällen. Mit dem Föderalismus ist es ähnlich. Auch den haben sich die Verfassungsväter und -mütter gut überlegt. Sie hatten den Satz von Carl Schmitt vor Augen, dass derjenige die Macht hat, der über den Ausnahmezustand befindet. Das kann schlecht enden – dafür gibt es hierzulande historische Beispiele. Klar, in normalen Zeiten lässt sich streiten, ob acht oder zehn Bundesländer nicht genügen. Ob „es Saarland“ und Bremen Musterbeispiele von Effizienz sind - oder Sanierungsfälle. Ob Schulen, Finanzen oder Gesundheit Ländersache sein müssen. Die „effiziente“ Demokratie braucht für Entscheidungen oft länger Da aber alle Versuche, unseren Föderalismus zu reformieren, kläglich endeten, lernten unsere Politiker irgendwann: Man verbrannte sich nur die Finger - selbst bei Strukturen, die der Bürger im Alltag kaum spürt. Wenn aber Christian Lindner nun den Begriff „Effizienz“ in die Runde wirft, muss man anders antworten: Das Problem des Föderalismus in Deutschland bestand in den letzten Jahren genau darin, dass er geradezu pervers effizient sein sollte: Indem man Ämter ausdünnte, Stellen strich, ganze Hierarchie-Ebenen einsparte. Wo jedoch Sachbearbeiter fehlen und Ressortleiter zwei Bereiche betreuen, egal ob im Bauwesen oder beim Gesundheitsamt, dauert es länger mit den Entscheidungen. Übrigens war es genau Christian Lindners FDP, die diese Tonart beim Hohelied der Effizienz sang. Froh darüber sein, dass es nicht eine zentrale Ansage aus Berlin gibt Doch davon ganz abgesehen: Mir ist es lieber, dass es nicht die eine zentrale Ansage aus Berlin gibt, was gut wäre für meine Familie, Verwandten und mich. Sondern dass beraten wird, dass sichere Erkenntnisse und Wahrscheinlichkeiten abgewogen werden, eventuell auch Kompromisse nötig sind. Die Methode hat sich in den vergangenen gut sieben Jahrzehnten bewährt. Frankreich beweist gerade, dass die Pariser Zentrale vieles zackig anordnen kann und wenig bewirkt – weil die Menschen anders entscheiden. Unter anderem, weil sie den Zentralstaat als Monster und als abgehoben wahrnehmen. Die Konsens-Maschine Demokratie braucht Überzeugung und Überredung. Offensichtlich hat Präsident Macron in dieser Hinsicht ein Problem. Nach der Krise müssen wir unsere Rechte zurückerhalten Hierzulande sind auch Macron-Imitatoren wie Bayerns Ministerpräsident Söder auf Achse. Sie bersten vor Tatendrang. Selbst wenn es zu unser aller Wohlergehen so ist, gilt: Krisen sind nicht nur die Chance so genannte „Führungsstärke“ zu zeigen, sondern auch Gelegenheit, verlorenen Kredit bei den Bürgern wettzumachen. Markus Söder befindet sich in dieser Hinsicht, selbst unter CSU-Anhängern, noch tief im roten Bereich. Ja, in diesen Tagen müssen sich Demokratie und Föderalismus bewähren. Am Ende, nach der Bewältigung der Krise, müssen wir aber vor allem jene Rechte zurückerhalten, die wir in der Not hergeben. In einem föderal verfassten Staat, meine ich, sind die Chancen da besser, weil im Föderalismus Macht-Kontrolle besser funktioniert.