Königreich Deutschland – Wie Peter Fitzek seine Anhänger rekrutiert

Von Ernst-Ludwig von Aster

Schloss Bärwalde, Schloss Wolfsgrün, Kanzleigut Halsbrücke - sie alle gehören zum „Königreich Deutschland“. Gegründet vor 10 Jahren, regiert von Peter I. Der heißt mit bürgerlichem Namen Peter Fitzek und verspricht seinem Gefolge den Ausstieg aus der Bundesrepublik, ein Leben in „Gemeinwohldörfern“, und einen „autarken Wirtschaftskreislauf.“ Hunderte Anhänger rekrutierte er bisher und sammelte Millionen an Spenden. Fitzek stehe der Reichsbürgerszene nahe, so der Verfassungsschutz und warnt: Wer sich auf das Königreich einlässt, gerät in existenzielle Abhängigkeit.