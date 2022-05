Kochen mit Genussforscher Thomas Vilgis: Pfälzer Frühlingssaumagen

Margartet Thatcher, Michael Gorbatschow, Francois Mitterrand oder Ronald Reagan wurde er serviert: der Saumagen. Jene Spezialität, auf die der ehemalige Bundeskanzer und Pfälzer Helmut Kohl bei Staatsbesuchen nicht verzichten wollte. Ob seine Gäste ihn nur aus Höflichkeit aßen, darüber ist viel spekuliert worden.

Thatcher soll beeindruckt gewesen sein, Mitterrand hingegen soll eher lustlos darin herumgestochert haben, bis ihm Helmut Kohl zuflüssterte, wenn er nicht ordentlich aufesse, würde er das Saarland nicht zurückbekommen. Wie dem auch sei, die Saumagen-Diplomatie des Kanzlers hat der Pfälzer Spezialität zu weltweitem Ruhm verholfen. In der Weltpolitik spielt der Saumagen heute keine Rolle mehr und auch von vielen Speisekarten ist er verschwunden. Dennoch ist das Traditonsessen nicht aus der Mode gekommen, beobachtet Thomas Vilgis, Genussforscher und Physiker am Max-Planck-Institut in Mainz. Er empfiehlt zum 75. Geburtstag des Landes Rheinland-Pfalz feinen Pfälzer Frühlingssaumagen.

Rezept: Pfälzer Saumagen mit frischem Gartengemüse

Die Farce

300 g angefrorenes, nicht zu fettes Schweinefleisch (Lende)

200 ml Creme Fraiche

100 g Eiklar

2 EL Portwein

Salz, Pfeffer

Alles in einen Mixer geben, mit Salz und Pfeffer abschmecken und durch ein feines Sieb streichen, um eventuelle Sehnenfasern zu entfernen.

Die Füllung

300 g Kartoffeln

200g Spargel

Salz

1 Brötchen vom Vortag

500 g magerer Schweinebauch

500 g Schweineschinken

500 g Farce

3 Eier

Pfeffer

2 Zweige Estragon (fein gewiegt)

2-3 Zweige Kerbel (fein gewiegt)

1 mittelgroßer, gesäuberter Schweinemagen (beim Metzger vorbestellen)

Zubereitung



Schweineschmalz zum Bestreichen und zum Abschwenken.

Kartoffeln schälen, waschen, in Würfel schneiden und in kochendem Salzwasser einmal aufkochen.

Auf ein Sieb gießen und abtropfen lassen.

Spargel schälen und in kochendem Salzwasser 1 Minute blanchieren und in 1 cm lange Stücke schneiden.

Brötchen in kaltem Wasser einweichen.

Schweinebauch und Schinken fein würfeln.

Die Farce und das eingeweichte Brötchen dazugeben.

Alle Zutaten für die Farce zu einer Masse vorsichtig mischen.

Den Magen mit der Masse füllen (nicht zu prall, dabei darauf achten, dass es keine Lufteinschlüsse gibt).

Mit Küchengarn zubinden und fest in ein Geschirrtuch einwickeln, um einem eventuelle Platzen vorzubeugen.

Ausreichend Wasser in einem großen Topf aufkochen.

Saumagen hineinlegen und ca. 2 bis 2,4 Stunden leicht siedend garen, keinesfalls zu stark kochen lassen. Es reicht, wenn die Temperatur knapp über 90 °C gehalten wird.

Saumagen aus dem Topf nehmen, aus dem Geschirrtuch wickeln und mit dem Schmalz bestreichen.

Vollständig abkühlen lassen (am besten über Nacht).

Saumagen in dicke Scheiben schneiden und vor dem Servieren eventuell anbraten. Er schmeckt aber auch kalt (Vorspeise oder Brotzeit) hervorragend.

Gartengemüse und Anrichten

Frisches Gartengemüse je nach Wahl: junge Minimöhren, Minimairübchen, Radieschen, Frühlingszwiebeln, …

Gemüse separat bissfest garen, die Frühlingszwiebel nur in 1 cm lange Rollen schneiden und in einer Pfanne in heißem Schweineschmalz abschwenken.

Etwas Weinessig für eine leichte Säurenote dazugeben und verdampfen lassen und warmhalten.

Schweineschmalz in einer separaten Pfanne schmelzen und Scheiben von beiden Seiten portionsweise darin kurz braten. Saumagen und Gemüse auf Tellern anrichten und mit den gewiegten Kräutern bestreuen.



Mit dem besten Wein aus unserem schönen Land genießen!