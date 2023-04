Kochen mit Genussforscher Prof. Thomas Vilgis - Tofu, besser als sein Ruf

Tofu hat den schlechten Ruf, nach „Nichts“ zu schmecken. Unverständlich für Genussforscher Prof. Thomas Vilgis, der mit einem leichten Trick Tofu sehr aufnahmefähig für alle möglichen Geschmacksrichtungen machen kann.

Er schätzt ihn vor allem wegen seiner Textur und den wertvollen Proteinen. Dazu passt das Grün von Möhren und anderem Gemüse, das viel zu schade ist zum Wegwerfen.

Rezept: Schnittfester, hausgemachter Tofu

Zutaten:

1 l Sojamilch, ungesüßt

1 TL Nigari (Magnesiumchlorid aus dem Naturkostladen)

1/2TL Salz

Zubereitung:

Nigari und Salz in eine große Schüssel geben.

Sojamilch erhitzen und in die Schüssel mit dem Gerinnungsmittel geben, mit dem Schneebesen vorsichtig umrühren.

Etwa 20 Minuten stehen lassen und gerinnen lassen.

Ein Seihtuch oder sauberes, nicht nach Waschmittel oder Weichspüler riechendes Geschirrtuch in ein Sieb geben und die geronnene Sojamilch abgießen.

Wasser möglichst stark auspressen und ggf. unter einem schweren Topf zu einer runden Form pressen.

Die Molke kann getrunken werden oder als Suppengrundlage dienen.

Rezept: Grünpüree mit Pekanuss und Tofu

Zutaten:

Grün von einem Bund Karotten

Lauchgrün einer Stange Lauch

1 Stängel Bleichsellerie (oder das Grün einer Knolle)

1 kleine Zwiebel

2 – 3 EL Sonnenblumenkerne

1 EL Buchweizen

50 – 80 ml (je nach Konsistenz) Öl von gerösteten Sesamkernen

1 EL sehr gute Sojasauce

1 TL helle Misopaste

1 EL Sherryessig

½ TL geriebener Muskatnuss

1 TL grüner Pfeffer (nicht eingelegt)

Salz

ggf. 50-100 ml Gemüsebrühe als Pürierhilfe

200-300 g Naturtofu

ca. 10 Pekanusskerne

Zubereitung:

Sonnenblumenkerne und Buchweizen in einer gusseisernen Pfanne ohne Fett anrösten.

Sellerie, Karotten- und Lauchgrün waschen und grob hacken.

Zwiebel schälen und würfeln.

Zwiebel in dem Sesamöl andünsten, Gemüse und Salz zugeben.

Zusammenfallen lassen und weich dünsten.

Zum Pürieren in einen Mixer geben (oder, falls vorhanden, alles gleich im Thermomix zubereiten) und zusammen mit den Sonnenblumenkernen, dem Buchweizen, Misopaste, Essig und grünem Pfeffer sehr glatt pürieren.

Falls für das Pürieren und die Textur, notwendigerweise mit etwas heißer Gemüsebrühe nachhelfen.

Tofu würfeln und in etwas Sesamöl kurz anbraten.

Pekannüsse in nicht zu kleinen Stücken brechen.

Das Püree auf vorgewärmten Tellern ausstreichen und mit den Tofuwürfeln und Nüssen garnieren.