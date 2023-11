Kochen mit Genussforscher Prof. Thomas Vilgis: Sinfonie potenzierter Aromen - Röstnudeln

Pasta sieht einfach hinreißend aus und es gibt sie in allen möglichen Formen und Farben - gefärbt mit Spinat, Tomaten und Rote Beete: Spaghetti, Farfalle, Fettuccine, Rigatoni... Auch wenn wir alle die Vielfalt von Pasta lieben, so wissen wir: ohne eine üppige Sauce schmeckt sie in der Regel nach wenig. Für kräftigere Aromen - ganz ohne Soße - hat sich unser Genussforscher Prof. Thomas Vilgis von der Molekularküche inspirieren lassen.

Und so kommt die Hartweizenpasta in seinem Rezept VOR dem Kochen in den 160 °C – 180 °C heißen Ofen und wird auf dem Blech ausgebreitet vorgebräunt, genauer: geröstet. Dabei findet eine Maillard-Reaktion statt, d.h. die Hartweizennudeln bilden aus den Zuckern der Stärke und den Aminosäuren der Proteine neue Aromen, die beliebten Röstaromen, die einfach wunderbar riechen. Das Pasta-Rezept mit Nussbutter, Knoblauch und Haselnüssen ist schlicht, aber umwerfend im Geschmack.

Rezept: Röstspaghetti mit Nussbutter, Knoblauch und Haselnüssen

Zutaten:

120 g italienische Hartweizen-Spaghetti

200 g Fassbutter (Süßrahm)

1 Knolle Knoblauch

12 Piemonter Haselnüsse

Grobes Meersalz

Zubereitung:

Die Spaghetti im Ofen bei 180 °C rösten, dabei immer wieder wenden, um eine möglichst gleichmäßige Bräunung zu erhalten.



Die Haselnüsse in der Mikrowelle (oder in einer schweren Pfanne) anrösten, erkalten lassen und mit einem scharfen Küchenmesser in feine Scheiben schneiden. Bis zum Servieren aufbewahren.



Die Röstspaghetti in kochendem kräftig gesalzenem Wasser al dente kochen.



Die Zehen der Knoblauchknolle häuten und in Scheiben schneiden.



Die Butter in einem großen Topf hellbraun werden lassen, sofort vom Herd ziehen und den Knoblauch dazugeben und in der heißen Nussbutter ziehen lassen. Nicht mehr weiter garen!



Die fertigen Röstspaghetti abgießen, etwas abtropfen lassen und heiß in dem Topf mit der Nuss-Knoblauchbutter schwenken.



Etwas nachziehen lassen und in vorgewärmte Pastateller geben.



Mit den Haselnüssen und grobem Meersalz bestreuen.