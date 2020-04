Die Gastronomin Ilona Scholl führt mit ihrem Partner Max Strohe ein Restaurant in Berlin-Kreuzberg. Als sie Mitte März infolge der Coronakrise schließen mussten, wollten Scholl und Strohe die Lebensmittel aus ihren Kühlkammern verbrauchen und kochten Gerichte für Menschen in systemrelevanten Berufen.

Dauer 31:07 min Sendezeit 19:05 Uhr Sender SWR2 Kochen für Menschen in systemrelevanten Berufen Illona Scholl und Max Strohe servieren in ihrem Restaurant in Berlin Sternenküche. Seit der Schließung wegen Corona bekochen sie Menschen, die anderen helfen. Audio herunterladen (27,5 MB | MP3)

Das war der Beginn ihres Projekts „Kochen für Helden“. Innerhalb weniger Tage bekamen sie Lebensmittelspenden. So können sie weiter Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal, Helferinnen und Helfer in Corona Testzentren mit kostenfreiem Essen beliefern. Motto: „Lasst uns die versorgen, die uns versorgen!“ Immer mehr Restaurants schließen sich deutschlandweit „Kochen für Helden“ an.

Zur Website von "Kochen für Helden"

Musikliste

Trés mininu

Andrade, Mayra

CD: Lovely difficult

I blew it off

Punch Brothers

CD: The phosphorescent Blues

Black and gold

Whitaker, Brenna

CD: Brenna Whitaker

Dancing in the kitchen

Hello Emerson

CD: How to cook everything

Honey party

Madeleine Peyroux

CD: Anthem