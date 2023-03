In Frankreich demonstrieren die Menschen im Rahmen eines zehnten landesweiten Protesttags gegen die Rentenreform der Regierung. Dass dieser Widerstand einen unmittelbaren Regierungswechsel zur Folge haben wird, befürchtet die Leiterin des Frankreich-Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung, Caroline Kanter, nicht. Im SWR Tagesgespräch zeigt sie sich aber angesichts der nächsten Wahlen in Frankreich beunruhigt: "Was mir eher Sorge bereitet, ist 2027, wenn wir erneut Präsidentschafts- und Parlamentswahlen haben werden. Wenn wir uns anschauen, wer ist der große Gewinner dieser aktuellen Krise? Das ist nicht Emmanuel Macron, das ist nicht die gemäßigte Opposition, das sind nicht die extremen Linken, sondern das ist die extreme Rechte mit Marine Le Pen an der Spitze."

Die aktuellen Ausschreitungen interpretiert KAS-Büroleiterin als "Symptom einer Frustration, die größer ist als nur die Ablehnung dieser Rentenreform. Es gibt insgesamt eine große Verunsicherung: Man hat Angst, dass der Wohlfahrts- und Sozialstaat, den man hier in Frankreich kennt, reduziert werden soll und das bringt die Leute auf die Straße", so Kanter.