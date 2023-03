Für den Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte und Gemeindebunds sind die hohen Lohnforderungen der Gewerkschaften angesichts der Preissteigerungen zwar nachvollziehbar, aber mit Blick auf die Kommunen zu hoch. Im SWR2 Tagesgespräch sagte Landsberg, 10,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt für die Beschäftigen im Öffentlichen Dienst, mindestens aber 500 Euro mehr, würden die Kommunalfinanzen "weit über die Schmerzgrenze hinausbringen". Er kritisierte auch den "hohen Sockelbetrag von 500 Euro". Der bedeute in einzelnen Tarifgruppen ein Plus von "bis zu 17 Prozent". Der Staat habe bereits viel für die Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer getan, so Landsberg: "Denken sie an die Strom- und Gaspreisbremse. (…) Da bitte ich um Nachdenken bei den Gewerkschaften. Wer zahlt das am Ende? Wir alle."

Landsberg verwies darauf, dass "in anderen Tarifbereichen, etwa in der Metallindustrie, nicht so hohe Tarifabschlüsse erzielt wurden, obwohl die Menschen in der gleichen Situation sind". Grundsätzlich hofft der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds auf eine Einigung "noch vor den Osterferien". Dabei geht er davon aus, dass man sich in der Mitte treffen wird: "Das werden sicherlich nicht die Forderungen der Gewerkschaften sein. Aber wahrscheinlich werden auch die Arbeitgeber ihre Vorstellungen nicht so durchsetzen können. Wir haben in Deutschland eine lange Tradition, im Konsens Kompromisse zu finden. Das sollten wir nicht leichtfertig aufgeben."