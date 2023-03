Die Themen: Die Koalition sitzt und sitzt… und man weiß nichts vom Ergebnis ++ Zehnter Streiktag in Frankreich ++ Wie wahrscheinlich ist eine Präsidentin LePen? ++ Mehr Geld für Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz ++ Impfgeschädigte auf Hilfesuche in Baden-Württemberg ++ Großer Zapfenstreich für ehemalige Verteidigungsministerin