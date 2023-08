Kliniksterben in Rheinland-Pfalz: Krankenhäuser im kalten Strukturwandel

In Rheinland-Pfalz haben in jüngster Zeit fünf DRK-Krankenhäuser Insolvenz angemeldet, darunter alleine drei im Norden des Bundeslandes. Mit der geplanten Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) haben die Klinikpleiten aber nur indirekt etwas zu tun. Sie sind die Folge langjähriger Vernachlässigung durch die Landespolitik, sagt der Sozialwissenschaftler und Gesundheitsökonom Stefan Sell.

Zwei Drittel aller Kliniken sind klamm

„Höchstens indirekt“ hätten die fünf Klinikpleiten etwas mit Lauterbachs Reformplänen zu tun, meint Stefan Sell im Gespräch mit SWR2. Diese Einschätzung begründet der am Campus Remagen der Hochschule Koblenz lehrende Experte mit den Bilanzen der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz. „Zwei Drittel aller Krankenhäuser im Land schreiben rote Zahlen“, gibt Sell zu bedenken. Die Insolvenzen in Neuwied, Altenkirchen, Hachenburg, Kirchen und Alzey seien also ein Indiz, dass es für die Reformpläne von Lauterbach eine Übergangsfinanzierung brauche, um die Häuser weiterführen zu können.

Länder leisten nur die Hälfte der nötigen Investitionen

Für das grundsätzliche Problem hält Sell die bisherige Politik der Bundesländer. Bei Krankenhäusern komme das Geld für den nötigen laufenden Betrieb von den Krankenkassen. Die Investitionen für Modernisierungen, etwa für OP-Säle, zahlen dagegen die Länder. Genau da fehle es aber, analysiert Sell: „Wir haben da den Tatbestand, dass die Bundesländer sich seit 30 Jahren einen schlanken Fuß machen.“ Insgesamt habe man nur die Hälfte der benötigten Summe investiert.

In Zukunft längere Wege ins Krankenhaus

Bei den Kliniken, die zurzeit in Schwierigkeiten sind, handele es sich um Insolvenzen in Eigenverantwortung. Das bisherige Management kann versuchen, die Betriebe zu sanieren. Stefan Sell weist vor allem darauf hin, dass die Löhne der Beschäftigten weiter gezahlt werden. Das Langfrist-Problem sei damit aber nicht gelöst. „Wir sind mittendrin in einem kalten Strukturwandel im Klinikbereich“, stellt Sell fest. Praktisch bedeute das, dass künftig die „Zugänglichkeit“ der Kliniken erschwert werde, weil längere Wege ins Krankenhaus nötig sind. Dabei ziele Lauterbachs nicht auf die ländlichen Regionen, sondern auf die Städte, wo oft mehrere Krankenhäuser miteinander im Wettbewerb sind.

Keine Ersatzstrukturen in Sicht

Aus der Sicht von Sell ist das Grundproblem, dass es in Deutschland, anders als in skandinavischen Ländern, keine Gesundheitszentren als Ersatz gibt, wenn Krankenhäuser schließen müssen. „Wir haben leider nicht die Strukturen“, sorgt sich Sell für die Zukunft. „Wir bauen etwas ab, ohne für die Patientinnen und Patienten etwas Adäquates aufzubauen.“

Prof. Stefan Sell (59) ist gelernter Krankenpfleger und hat Sozialwissenschaft studiert. Er ist heute Professor für Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Sozialwissenschaft am RheinAhrCampus der Hochschule Koblenz in Remagen.