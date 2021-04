Nein, man habe niemandem nachweisen wollen, dass er in betrügerischer Absicht Kunstwerke erschaffen oder verkauft habe, so Yilmaz Dziewior, Direktor des Museums Ludwig, über die Ausstellung „Russische Avantgarde - Original und Fälschung“ in SWR2.



Bei der Russischen Avantgarde sei es aber so, dass es „vermehrt dort nicht authentische Arbeiten gibt“. Schon vor über zehn Jahren habe das Museum damit begonnen, diese Werke zu untersuchen. Während der vergangenen drei Jahre habe man dann intensiv mit international tätigen Kunstexpertinnen untersucht, „wie sicher wir uns darauf verlassen können, dass die Arbeiten, die wir ausstellen, wirklich authentische Arbeiten von diesem Künstler, dieser Künstlerin, aus dieser Zeit sind“. Das Museum Ludwig zeigt in einer Studioausstellung 27 Werke unter anderem von Natalja Gontscharowa, Kliment Redko und Nina Kogan, an deren Beispiel mit Hilfe kunsthistorischer und technologischer Methoden künstlerische Handschriften oder eben Falschzuschreibungen sichtbar gemacht werden sollen. mehr...