Klimaschutz – Linus Steinmetz, Schüler und Aktivist bei Fridays for Future

Er darf bei der kommenden Bundestagswahl noch nicht wählen, aber hat schon vom Bundesverfassungsgericht Recht bekommen. Linus Steinmetz ist 17 Jahre alt, Schüler in Göttingen und Klimaaktivist bei Fridays for Future.

Mit acht anderen jungen Menschen klagte er gegen das deutsche Klimaschutzgesetz. Die Karlsruher Richterinnen und Richter verpflichteten die Bundesregierung nun, die Reduktion von Treibhausgasemissionen ab 2031 strenger zu regeln.

