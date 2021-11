Klimarettung mit Kernspaltung – Wie sinnvoll ist die Atomkraft?

Seit dem Sommer 2021 haben tausende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter dem Hashtag #IchBinHanna auf die prekären Arbeitsbedingungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs aufmerksam gemacht. Auf einer Aktionskonferenz der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, GEW, sollen jetzt Forderungen an Bund und Länder, Hochschulen und Forschungseinrichtungen formuliert werden.

Derzeit müssten sich viele Beschäftigte von einem Kettenvertrag zum nächsten hangeln, so die Mitinitiatorin von #IchBinHanna, Amrei Bahr, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Düsseldorf, in SWR2. „In der Promotion machen die Mitarbeitenden 13 Überstunden in der Woche im Schnitt. In der Postdoc-Phase, also nach der Promotion, sind es zehn Überstunden in der Woche. Das zeigt eigentlich schon, dass der Laden nur noch am Laufen gehalten wird, weil die Leute sich eben so engagieren.“

Künftig müsse sichergestellt werden, dass Beschäftigte für die gesamte Dauer ihrer Promotion eine Stelle hätten, fordert Amrei Bahr. „Für die Phase nach der Promotion brauchen wir mehr Dauerstellen“. Es müsse möglich werden, sich wissenschaftlich in den Postdoc-Jahren wirklich weiterzuentwickeln. „Wir dürfen Wissenschaft nicht mehr von der Professur als Mittelpunkt denken, sondern die Realität von Forschung und Lehre in Deutschland anerkennen. Daran sind nämlich ganz viele Personen beteiligt, die keine Profs sind.“ mehr...