Klimaneutralität erfordert internationale Kooperation: Rat für nachhaltige Entwicklung mit Angela Merkel und John Kerry

Mit Titeln wie „Lost in France“, „It‘s a heartache“ oder natürlich „Total Eclipse of the heart“ war die Waliserin Bonnie Tyler in den 70ern und 80ern nicht wegzudenken aus den internationalen Charts. Die schier unverwüstliche Betriebsnudel feiert am 8. Juni ihren 70. Geburtstag und hat während ihrer Karriere mehr als 80 Singles veröffentlicht. Bereits im Februar ist ihr 18. Studioalbum erschienen, mit dem Titel „The Best Is Yet To Come“. Mit seinen eingängigen Melodien und den Gitarren-und Synthesizer-Sounds erinnert es sogar an die Musik der 80er Jahre. Es sei ein richtiges Feelgood-Album geworden, sagt Bonnie Tyler. Und der Titel sei wörtlich zu nehmen. Schließlich sei die Pandemie bald überwunden. „Dann können wir wieder anfangen zu leben.“ mehr...