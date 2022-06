Klima-Expertin: Zeitweiliger Umstieg von Gas auf Kohle gefährdet Klimaziele noch nicht

39 Grad im Juni, künftig eine Normalität? Computermodelle zum Klimawandel zeigten, dass deutlich heißere Tage auch in Baden-Württemberg künftig zum Alltag gehörten, sagt Kai-Achim Höpker in SWR2. Er leitet das Kompetenzzentrum Klimawandel bei der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg.

Weiter steigende Treibhausemissionien führten insbesondere in tieferen Lagen zu einem weiteren Temperaturanstieg. In städtischen Regionen könne dabei ein Inseleffekt entstehen, bei dem Temperaturen um weitere 10 Grad im Vergleich zum Durchschnitt anstiegen. Aber auch in den Mittelgebirgslagen, beispielsweise im Schwarzwald, werde sich das Klima erwärmen. Dort könnten dann Wetterbedingungen herrschen wie derzeit im Rheingraben.

Um die Folgen der Erwärmung zu begrenzen, sei eine verbesserte Hitzeresistenz in Kommunen besonders wichtig. Flächen müssten entsiegelt, Gebäude und Dachflächen begrünt werden. Eine bessere Wasserversickerung sei entscheidend, um ein weiteres Absinken des Grundwasserspiegels zu verhindern. mehr...