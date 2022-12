Luisa Neubauers Rede auf dem Bundesparteitag der Grünen ist Rede des Jahres 2022

In den Kulturteilen der Zeitungen gibt es heute Nachrufe auf den großen deutschen Lyriker Wulf Kirsten: Er gehörte der sogenannten „Sächsischen Dichterschule“ an, die schon in den späten Sechziger Jahren die Dogmen der DDR-Literaturpolitik unterminierte. Wulf Kirsten ist am Mittwoch im Alter von 88 Jahren in Weimar gestorben.