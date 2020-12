Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

Risse entstehen genau entlang der Zonen, die am fragilsten sind, sei es im Gestein, in Gewebe oder in der Gesellschaft. Das unterscheidet sie von Schnitten, die willkürlich durch alles hindurchgehen. Risse können gefährlich sein. An Riss-Stellen entsteht aber auch Neues, denn sie sind die Orte, an denen das Gewohnte, das Kontinuum durchbrochen wird. Das macht sie so spannend. Die SWR2 Matinee sucht Gefahren und Potentiale der Risse. Wir arbeiten uns vor von den allerkleinsten Haar-Rissen über Risse in der Mode und Risse in der Gesellschaft bis hin zu Rissen im Raum-Zeit-Kontinuum, die möglicherweise in andere Dimensionen führen.



Die SWR2 Matinee – ganz schön gerissen!



Gesprächspartner der Sendung sind Gregor Markl (Professor für Petrologie und Mineralische Rohstoffe an der Universität Tübingen), Rainer Forst (Professor für Politikwissenschaft und Philosophie an der Universität Frankfurt und stellvertretender Sprecher des neu gegründeten Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt), sowie Alexander Blum (Physiker und Wissenschaftshistoriker am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin, Leiter der Forschungsgruppe "Final Theory Program").



