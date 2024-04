Kleiner Spießer: der Kaktus

Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

Er ist eine Pflanze für Liebhaber. Wer einmal auf den Kaktus gekommen ist, den lässt das Meer aus Grün, Stacheln und Blüten offenbar nicht mehr los. Kakteen sind immer wieder angesagt. Ob in Echt, als Designelement, als Deko oder als Print auf T-Shirts: Sie sind echte Hingucker und verströmen angeblich gute Laune.



Das testen wir von der SWR2 Matinee heute aus, wir kümmern uns umSchwiegermuttersessel, Königin der Nacht& Co.Wir fragen nach, wie der Kaktus zu uns nach Europa kam. Wir besuchen "den Gärtner vom Alex", Joachim Fiedler, der zu DDR-Zeiten Exotik ins Herz von Ost-Berlin zauberte. Wir schauen uns an, wie das Kakteenfenster Einzug in die Kunstwelt hielt, wir analysieren die Peyote-Zeremonie und wir stellen den Bezug her zwischen Grammophon und Kaktus. Und am Ende essen wir ihn auch noch, den Kaktus.



Gesprächspartner der Sendung sind Detlef Bauer von den Kakteenfreunden Württemberg, Martin Kölbel, Autor des Buches "Kakteen" aus der Reihe Naturkunden von Matthes & Seitz, und Pablo Hagemeyer, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.



Redaktion: Nicole Dantrimont

Musikredaktion: Malte Hemmerich