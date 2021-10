Kleine Kultkicker – Vereinsgründer Andreas Sigle über 50 Jahre Tipp-Kick-Leidenschaft

Das Patent wurde vor 100 Jahren angemeldet: Ein Männchen mit Knopf auf dem Kopf und einem beweglichen Bein, dazu ein zwölfeckiger schwarz-weißer Ball, der - vorbei an Klapptorwart Toni – ins Tor muss. Das ist Tipp-Kick und seit 50 Jahren die Leidenschaft von Andreas Sigle.

Als Schüler gründete er 1971 in Hirschlanden bei Ditzingen einen Tipp-Kick-Verein und hat seither mit nur wenigen Unterbrechungen einmal die Woche trainiert, Ligaspiele absolviert oder Meisterschaften organisiert. Was einen Gelegenheitskicker vom Experten unterscheidet und welche Rolle dabei das perfekt gefeilte Schussbein spielt, weiß in Deutschland kaum jemand besser als Andreas Sigle.

Zur Homepage von TKC'71 Hirschlanden

Musiktitel

Gravity

Robin McKelle

CD: The looking glass



The circle married the line

Feist

CD: Metals



Finger tips

Newton Faulkner

CD: Hit the ground running



Same to you

Melody Gardot

CD: Currency of man



Out in the night

Arvid Nero

CD: Little white dove



Light is faster than sound

Clara Luzia

CD: We are fish