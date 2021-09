Klagewelle gegen Corona-Beschränkungen: Gutes Zeichen für den Rechtsstaat

per Mail teilen

Seit Bekanntwerden der November-Einschränkungen gehen bei den Gerichten in der Bundesrepublik immer mehr Anträge gegen die Lockdown-Verordnungen ein. Ein gutes Zeichen, findet Rechtsexperte Felix Schwind, denn es zeige, dass wir in einem Rechtsstaat leben.

Gerichte unter einer Flut von Eilanträgen

Die Zeiten sind nicht einfach. Es wird kälter, die Tage werden kürzer und dazu ist das öffentliche Leben zum zweiten Mal in diesem Jahr weitreichenden Einschränkungen unterworfen, die in der Geschichte der Bundesrepublik einmalig sind. Es ist nur logisch, dass da die Gerichte mehr und mehr Aufmerksamkeit bekommen – viel mehr als ihnen lieb ist wahrscheinlich.

Legen sie doch als Kontrollinstanz fest, ob das Beherbergungsverbot bleibt oder die angemeldete Demo noch stattfinden darf. Aktuell geht wieder eine hohe Zahl an Eilanträgen gegen die Corona-Maßnahmen bei den Verwaltungsgerichten ein. Und obwohl in den letzten Monaten einige Corona-Maßnahmen durch Gerichtsbeschluss gekippt wurden, hält dies manche nicht davon ab, so zu tun, als ob der Staat außer Rand und Band sei.

So funktioniert Gewaltenteilung

Diesem Unsinn muss man entschieden entgegentreten – denn wir sind nicht auf dem Weg in eine Diktatur: Rechtsstaat und Gewaltenteilung funktionieren und die Bevölkerung ist mündig! Jeder Gerichtsbeschluss, der eine Maßnahme kippt, zeigt dies. Denn keine Regierung und keine Behörde kann, bevor sie eine Maßnahme erlässt, sicher sein, dass diese auch verhältnismäßig ist. Der Staat ist nicht fehlerlos.

Aber zur Kontrolle gibt es ja die Gerichte. Und in diesem Sinne ist es auch gut, dass nicht jedes Gericht gleich entscheidet. Deshalb dürfen sie entgegenstehende Rechte frei abwägen und somit auch unterschiedliche Entscheidungen fällen. In einer Diktatur wäre dies anders, hier würden die Gerichte gleichgeschaltet und zugunsten der Politik agieren. Wer deshalb die Rückkehr der Diktatur heraufbeschwört, der ist blind für die Realität, weil er entweder wütend ist oder sich ungerecht behandelt fühlt.

Rechtsstaat und Demokratie sind nicht außer Kraft gesetzt

Oder – noch schlimmer – er nutzt die Notsituation derer aus, die wirtschaftlich durch die Corona-Krise schwer angeschlagen sind, um eine Plattform für seinen Unsinn zu bekommen. Den Corona-Leugnern sage ich deshalb: Konntet Ihr nicht im August nach Berlin und vergangenes Wochenende nach Leipzig zur Querdenker-Demo? Doch, konntet ihr! Und zwar, weil wir eben in keiner Diktatur, sondern in einer Gesellschaft leben, in der die Grundrechte ihre Bedeutung nicht eingebüßt haben.

Instrumentalisierung der Probleme durch Corona-Leugner

Euer Geschrei verhöhnt den Staatsapparat, der sein Möglichstes tut, um unser Land so unbeschadet wie möglich durch diese Krise zu bringen. Allen anderen, die in ihrer Existenz betroffen sind und die sich Sorgen um den Bestand ihre Rechte machen, sage ich: Verliert nicht die Zuversicht! Der Rechtsstaat und die Gewaltenteilung funktionieren – auch wenn es einige nicht wahrhaben wollen!