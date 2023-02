Geschichte emotional greifbar machen

„Geschichte ist nicht nur Lehrbuch, nicht nur Daten, Fakten und trockene Statistiken, sondern auch diese emotionalen Berichte“, sagt Takuma Melber von der Universität Heidelberg. Er hat das Zeitzeugen-Projekt „Erzähl mal: Zweiter Weltkrieg“ des Mainzer Journalisten Frank Schmidt-Wyk wissenschaftlich begleitet, das sich mit der Erinnerung an Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus beschäftigt.

Die Erzählungen von Menschen, die den Alltag im Krieg tatsächlich noch erlebt haben, sind besonders wertvoll sowohl für die Erinnerungsarbeit als auch für die Forschung, weil sie immer wieder neue Aspekte aufzeigen.

Der Zweite Weltkrieg aus der Perspektive von Jugendlichen und Kindern

Frank Schmidt-Wyk habe vor allem mit Menschen gesprochen, die den Weltkrieg als Zivilisten und Zivilistinnen erlebt haben. Die Zeitzeug*innen sprechen davon, wie sie als Kinder und Jugendliche etwa in der Hitlerjugend oder in den Schulen indoktriniert wurden. Auch der Bombenkrieg und die sogenannte „Heimatfront“ spielen in den Erinnerungen eine wichtige Rolle.

Beeindruckt zeigt sich Melber, dass Frank Schmidt-Wyk noch Zeitzeugenberichte auftreiben konnte von Männern, die in ihrer Jugend als Soldaten an der Ostfront oder als Besatzungssoldaten in Frankreich waren. Solche Berichte erhalte man in der Forschung nicht mehr ohne weiteres, so Takuma Melber.