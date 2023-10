Kindheit im Krieg – Tijan Sila wuchs im belagerten Sarajevo auf

In seinem neuen Buch „Radio Sarajevo“ erzählt Tijan Sila „die Geschichte meiner Kindheit und meines Kriegs“. Als er 10 Jahre alt war, zerfiel der Staat Jugoslawien und der Krieg in Bosnien begann. Über zwei Jahre lebte er mit seiner Familie in Sarajevo, der Stadt, die unter Dauerbeschuss lag.

1994 kam er als Kriegsflüchtling nach Deutschland. Tijan Sila wuchs in Landau in der Pfalz auf, heute lebt er in Kaiserslautern, wo er als Berufsschullehrer arbeitet. Seine Kindheit im Krieg lässt ihn nicht los - schon in seinem Debütroman „Tierchen unlimited“ erzählte er davon.

Radio Sarajevo Carl Hanser Verlag Radio Sarajevo Autor: Tijan Sila Verlag: Hanser Berlin ISBN: 978-3446277267

Musiktitel:

I wanna be sedated

Ramones

Album: Road to ruin



Stevie

Royal Trux

Album: Accelerator



Always

Bon Jovi

Album: Greatest hits - the ultimate collection



Siroce

Mostar Sevdah Reunion

Album: Sreta "The Balkan Autumn"



Sword + gun

José James feat. Hindi Zahra

Album: No beginning no end