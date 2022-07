Kinderlieder gegen Klischees – Die Musikerin Suli Puschban

Moderation: Fabian Elsäßer

Mit Songs wie "Ich hab die Schnauze voll von Rosa" oder "Meine Mamas sind genial" bringt Suli Puschban einen neuen Ton in die deutschsprachige Kindermusikszene. Mädchen stärken und gegen Genderklischees ansingen, das hat vorher so noch keine gemacht. Ohnehin sei die Kindermusikszene immer noch recht männerlastig, konstatiert die studierte Sozialpädagogin, die vor über 25 Jahren von Wien nach Berlin-Kreuzberg kam. Wenn sie nicht allein oder mit ihrer "Kapelle der guten Hoffnung" auftritt, gibt sie Workshops an Schulen. In Songtexten eigene Anliegen ausdrücken und die eigene Stimme finden, dazu will sie ermutigen. (SWR 2021)