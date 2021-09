Kinderbücher von Promis und weniger Rechte für die LGBTQ-Community | 16.6.2021

Der Monat Juni ist Pride-Month, in diesem Monat sollen die Themen und Rechte der LGBTQI*-Community besonders im Vordergrund stehen und Aufmerksamkeit bekommen. Leider bekommt die Community in dieser Zeit nicht nur positive Aufmerksamkeit, auch schlechte Nachrichten gibt es: Am Dienstag hat Ungarns rechte Regierung ein Gesetz verabschiedet, die Darstellung von Homo- und Transsexualität in Büchern und Filmen verbietet, wie die taz berichtet. In Ungarn entscheidet also der Staat, welche Werte Kindern vermittelt werden sollen. Wenn diese Aufgabe Eltern übernehmen, dann holen sie sich oft Unterstützung von Kinderbüchern. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung mutmaßt, was ein gutes Kinderbuch ausmacht und beschreibt das Phänomen von Prominenten, die ein Kinderbuch schreiben. Nach den Obamas, Veronica Ferres, Paul McCartney und zahllosen anderen Prominenten buhlt nun auch Herzogin Meghan um junge Leser und Leserinnen.