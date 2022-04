Kickende Kommunalpolitiker – Daniel Retsch und die Bürgermeisternationalmannschaft

Seit 2008 gibt es die deutsche Fußballnationalmannschaft der Bürgermeister (DFNB). Bei internationalen Turnieren tritt sie gegen Rathaus-Chefs aus anderen Ländern an. Dabei geht es nicht nur um den Sport, sondern auch um Völkerverständigung und den Austausch mit ausländischen Kollegen.

Daniel Retsch, Jahrgang 1982, ist einer der jüngsten Neuzugänge bei der DFNB. Der Bürgermeister der 2500-Einwohner-Gemeinde Weisenbach war früher erfolgreicher Stürmer in der Bezirksliga und anschließend Jugendtrainer. Als die Anfrage vom DFNB kam, hat ihn der alte Spieler-Ehrgeiz wieder gepackt, obwohl er als Bürgermeister einen vollgepackten Terminkalender hat.

David Retsch in der Fußballnationalmannschaft der Bürgermeister (DFNB) David Retsch

Homepage der Deutschen Fußball Nationalmannschaft der Bürgermeister

Musiktitel:

Feet don't fail me now

Joy Crookes

CD: Feet don't fail me now



Tik Tak

Helgen

CD: Die Bredouille



In the country

La Luz

CD: In the country



Oh fortune

Dan Mangan

CD: Oh fortune



Never be another you

Shaina Shepherd

CD: Never be another you