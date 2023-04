Künstliche Intelligenz werde auch für die Modebranche immer wichtiger, sagt Modeexperte Christian Bruns in SWR2. Zum Beispiel, indem Trendfarben auf Social Media-Plattformen aufgespürt würden. Allerdings stecke die Entwicklung noch „in den Kinderschuhen“.

KI übernimmt analytische Teile

Im Modedesign und in der Modebranche komme KI gegenwärtig vor allem in den Bereichen Analyse und Prognose zum Einsatz, betont Christian Bruns, Professor an der Hochschule Trier. Modedesigner*innen arbeiteten nicht nur frei kreativ, sondern versuchten zudem einzuschätzen, was nächstes Jahr ist: „Wir beobachten Trends, wir sortieren das und schauen dann, was kann man daraus für nächstes Jahr machen und was wollen die Verbraucher haben. Da kommt KI in ersten Startups zum Tragen.“

Das geschehe vor allem, indem die KI Teile übernehme, vor allem den analytischen Teil und dann den Designer*innen Vorschläge mache.

Innovation durch KI wird möglich werden

Zum Beispiel dazu, was aus Social Media herausgefiltert werde: Was jetzt Trendfarben werden könnten oder Ähnliches. Dabei brauche es vor allem visuellen Input. „Wenn man Social Media nimmt, dann kann da eine Bildauswertungs-App natürlich Analysen machen darüber, was in der Frequenz steigt oder was immer häufiger zu sehen ist.“

Bezüglich der Frage, ob durch KI Innovation entstehen könne, seien die Geister gespalten, so Bruns. Eine Position sei es zu sagen, KI könne nur produzieren, was ich hineingebe. Aber das sei ja beim Menschen auch so, betont der Professor für Modedesign an der Hochschule Trier. „Wir lernen was, wir sehen was, wir bilden Synapsen im Kopf und bauen etwas Neues daraus.“ Ähnlich werde es seiner Meinung nach mit der KI laufen. „Insofern gehe ich davon aus, angesichts der rasanten Entwicklung, dass Innovation durch KI irgendwann möglich sein wird.“