KI kopiert den Stil von Wes Anderson, schreibt sie künftig auch Drehbücher?

Schafft es die Bundesregierung, 18-Jährige mit dem kostenlosen Kulturpass in Theater und Buchhandlungen zu locken? Laut Vera Allmanritter vom Institut für kulturelle Teilhabeforschung hat ein ähnliches Angebot in Frankreich vor allem den Absatz japanischer Mangas gefördert. Dennoch sei dies auch das ein Weg, junge Menschen zum Lesen zu bewegen, so Allmanritter in SWR2.