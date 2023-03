KI-Bildfakes: Für Panik gibt es keinen Grund!

Der Papst im Parka ist ein viraler Hit, zumindest in den Sozialen Medien. Sieht aus wie ein Foto, stammt aber von einer KI. Was zeigt: Es wird immer schwieriger, zwischen Wahrheit und Fälschung zu unterscheiden. Ein Anlass zur Besorgnis? Netzexperte Christian Schiffer plädiert für Gelassenheit.

Lässige urbane Streetware trifft auf päpstliche Eleganz

Der Papst unterwegs auf der Straße, von oben bis unten eingehüllt in eine dicke, weiß-silberne Puffer-Jacke. So eine, wie sie Rapper in Musik-Videos tragen, oder Blinki-Blinki-Influencer auf TikTok. Das Bild ist deswegen faszinierend und schon auch recht lustig, weil hier zwei Dinge zusammenkommen, die nicht unbedingt zusammen gehören: Päpstliche Extravaganz auf der einen Seite, lässige urbane Winter-Streetware auf der anderen.

Das Bild wurde auf Twitter 160.000 mal geliked und ist ein Viral-Hit. Das Problem daran: Das Bild ist nicht echt. Kreiert hat es ein 31-jähriger Bauarbeiter aus Chicago, während er auf einem Trip mit halluzinogenen Pilzen war. Oder genauer: Kreiert hat es eine künstliche Intelligenz, der ein 31-jähriger Bauarbeiter aus Chicago gesagt hat, dass sie es kreieren soll, während er auf einem Trip mit halluzinogenen Pilzen war

Die KI macht aus Ideen Bilder

Benutzt hat der junge Mann hierbei den Bildgenerator Midjourney. Bei Midjourney, DallE oder Stable Diffusion gibt man einfach ein, was man sehen will und die Algorithmen erledigen den Rest. PacMan auf dem Wetten Dass-Sofa, Godzilla als Oktoberfest-Kellnerin oder eben ein Papst in einer dicken Puffer-Jacke: die KI macht aus Ideen Bilder.

Und die sind mittlerweile so realistisch, dass man schon sehr genau hinschauen muss, um zu erahnen, dass etwas nicht stimmt. Im Fall des Papst-Bildes fehlt ein charakteristischer Leberfleck, der Daumennagel an der linken Hand sieht unnatürlich aus, außerdem ist die Kreuz-Kette, die der Pontifex über dem Daunenmantel trägt, unvollständig. Nichtsdestotrotz ist das KI-Bild durchaus überzeugend und in Zukunft wird KI noch raffiniertere Bilder kreieren – und das wiederum könnte zum Problem werden.

Droht die Photoshopisierung der ganzen Welt?

Doch es schwappte nicht nur das skurrile KI-Bild des Papstes durch das Netz, sondern auch ein anderes Fake-Foto. Es zeigt Männer mit südländischem Erscheinungsbild, mit verzerrten, aggressiven Gesichtern. Darunter steht „Nein zu noch mehr Flüchtlingen“ und geteilt hat es ein AfD-Abgeordneter. Das Bild ist nicht ganz so gut wie das des Papstes. Von links ragt etwa eine Hand hinein, die sechs Finger hat. Und dennoch: Wer flüchtig draufschaut, der könnte das ganze für ein echtes Foto halten.

Schon seit längerem geht die Sorge um, dass KI-Bildgeneratoren eben auch benutzt werden könnten, um sehr viel Quatsch zu generieren, im schlimmsten Fall sogar gefährlichen Quatsch. Eine Flut an Fake-Bilder könnte bald über uns hereinbrechen und am Ende stünde die Photoshopisierung der ganzen Welt, so die Befürchtungen. Alles nur noch fake, nichts mehr real.

Große Herausforderungen, aber für Panik gibt es keinen Grund

In der Tat könnten die Tage vorbei sein, in denen ein Foto oder ein Video noch halbwegs als Beweis der Authentizität gelten kann. Auch Stimmen wird man in Zukunft problemlos klonen können. In den USA kam es bereits zu Betrugsfällen, bei denen die Opfer die vermeintlichen Stimmen ihrer Angehörigen am Telefon hörten, die aber Betrüger per KI fingiert hatten.

Wir werden also eine ganz neue Form von Medien-Kompetenz brauchen. Und wir werden auch über technische Lösungen nachdenken müssen: Bilder und Videos werden in Zukunft einen digitalen Stempel benötigen, um als echt zu gelten. All das ist herausfordernd und dennoch: Für Panik gibt es keinen Grund.

Denn aus der Psychologie wissen wir, dass Menschen ohnehin gerne das glauben, was sie glauben wollen und nicht unbedingt das, was sie sehen. Es klingt vielleicht nicht besonders beruhigend, aber trotzdem hilft es, sich eines klar zu machen: Das post-faktische Zeitalter ist so alt wie die Menschheit.