Khan Aljanub – Eine arabische Buchhandlung in Berlin

Von Günther Wessel

Im Herbst 2020 eröffnete Fadi Abdelnour seine arabische Buchhandlung Khan Aljanub. Der aus Palästina stammende Grafiker tat dies auch aus Eigeninteresse, denn in Deutschland ist es schwer, Bücher in arabischer Sprache zu bekommen. Er habe das vermisst, sagt er. Auch und insbesondere seit er Kinder hat, denen er in der Muttersprache vorlesen will. Fadi Abdelnour ist zuversichtlich, dass seine „Karawanserei des Südens“, wie der Name der einzigen arabischen Buchhandlung in Berlin übersetzt heißt, erfolgreich wird - trotz des Internets und einer Fülle illegaler Raubkopien arabischer Bücher, die dort kursieren.