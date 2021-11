„(K)eine Mutter“ – Neues Buch über Abtreibung und keine Unterstützung für Frauen

Wer sich für den CDU-Vorsitz in Stellung bringe, das seien Norbert Röttgen und Friedrich Merz, so die Publizistin Liane Bednarz. Merz nehme offensichtlich einen dritten Anlauf, um doch noch Vorsitzender zu werden. Sollte es ihm gelingen, so sehe Bednarz dies aus Sicht der Union mit Sorge, inhaltlich und habituell: „Merz steht für einen konservativen Kurs, er hat wenig innovative Ideen für die großen Fragen der Zeit, wie der Klimaschutzfrage." Sie sehe nicht, dass er es schaffe, die verlorenen Wählerstimmen zurückzuholen. Die CDU will einen neuen Bundesvorsitzenden in einem Mitgliederentscheid küren. Rund 400.000 Mitglieder können wählen, Präsidium und Bundesvorstand beraten sich im Anschluss über das Votum.

Liane Bednarz hat in Passau und Heidelberg Rechtswissenschaften studiert. Neben juristischer Literatur hat sie auch politische Bücher über die AfD und die „Neue Rechte“ publiziert. Bednarz bezeichnet sich als „liberal-konservativ“ und ist Mitglied der CDU. mehr...