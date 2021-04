In der Krise ist der Glaube gefragter denn je. Aber das Corona Virus macht es nicht einfach, den Glauben auch so zu leben, wie man es gewohnt ist. Eher im Gegenteil. Kirche lebt von Begegnungen, von Gemeinschaft. Oberstes Gebot ist aber jetzt: Abstand. Ostern ohne frohe Botschaft? Neue Formen der Glaubenspraktiken müssen her – in den Kirchen weckt das ein großes kreatives Potenzial… mehr...