Keine Ehre für Kriegsverbrecher – 80 Jahre Belagerung Leningrads

Der Begriff Gruselclown bezeichnet eine Person, die durch das Tragen einer furchteinflößenden Clownsmaske andere Menschen erschrecken oder sogar ernsthaft schädigen will. Deshalb rückt das Wort auch in den Kontext von Straftaten - Synonyme wie Horrorclown oder Killerclown verdeutlichen dies. Gruselclown ist um 2016 im deutschen Sprachraum stärker bekannt geworden und gehörte damals zu den Kandidaten für das „Wort des Jahres“. Der sprachliche Reiz liegt in der Verbindung von sich eigentlich ausschließenden Konnotationen - das negativ besetzte Gruseln trifft auf den positiv assoziierten Clown. mehr...