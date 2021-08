Mine, bürgerlich eigentlich Jasmin Stocker macht Pop mit ganz besonderen Arrangements. Heute lebt die Pop-Musikerin in Berlin — ihre ersten Schritte im Leben wie in der Musik hat sie aber im Südwesten gemacht. Von der schwäbischen Dorfidylle bei Remshalden und Stuttgart ist Mine nach einem Studium an der Musikhochschule Mainz und der Popakademie in Mannheim zu den großen Pop-Bühnen Deutschlands aufgebrochen. Mine besticht mit treffenden Texten und dem passenden „Killa-Beat“ in jedem ihrer Songs und hat sich so ganz frech in die Spotify-Playlists der Menschen geschlichen. Mit eigenen Tracks und Kollaborationen mit Künstler*innen wie Samy Deluxe, Edgar Wasser, den Orsons oder auch Fatoni. mehr...