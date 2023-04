Kein Zuckerschlecken: Die Süßwarenbranche steht unter Druck

Rund um Ostern werden so viele Süßigkeiten gekauft wie sonst nie. Doch trotz des lukrativen Ostergeschäfts hat die Süßwarenbranche aktuell mit vielen Problemen zu kämpfen:

Das geplante Werbeverbot für Süßwaren sorgt für Unsicherheit, die hohen Energiepreise für gestiegene Produktionskosten. Deshalb schauen viele Süßwarenhersteller unsicher in die Zukunft.



Hohe Inflation und Energiekosten - so schauen Süßwarenhersteller aus dem Südwesten auf das Ostergeschäft.Beitrag von Wolfgang Brauer

So sieht das geplante Werbeverbot für Süßwaren aus.Beitrag von Claudia Plaß, ARD-Hauptstadtstudio

Welche Auswirkungen hat das Werbeverbot für die Branche?Interview mit Solveig Schneider vom Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie

Innovationen in der Süßwarenbranche: Wie wichtig sind neue Produkte, aber auch Klassiker wie der Schokoladen-Osterhase?Interview mit Professor Carsten Kortum, Studiengangsleiter BWL-Handel an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn



