Kein Wort gegen den König – Thailändische Aktivistinnen im Exil

Von Margarete Blümel

Wer in Thailand Kritik an der Monarchie oder am Militär übt, riskiert eine Gefängnisstrafe. Auch Angehörige von Kritikern leiden unter Repressalien. Deshalb haben Junya Y., Aum N. und Praphakorn W. ihre Familien seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Aber auch im Exil organisieren die Aktivistinnen Proteste gegen das thailändische Militär und den König - auch in Deutschland, wo das Auswärtige Amt prüft, ob der Regent sein Land von Bayern aus führt, wo er sich oft aufhält. (SWR 2021)