Katar-Sponsoring – Aufstand der Fußball-Fans

Von Martina Keller

Die Granden des FC Bayern verstehen die Welt nicht mehr. Da feiert ihr Club bei der Jahreshauptversammlung das erfolgreichste Jahr seiner Geschichte, doch die Fans buhen, schreien und treten gegen Sitzschalen. Der Grund des Unmuts: das umstrittene Sponsoring der Bayern durch Katar und der Umgang mit den eigenen Fans. Wegen der Menschenrechtsverletzungen in Katar will Rechtsreferendar Michael Ott das Sponsoring per Antrag beenden. Doch er wird abgewürgt. Dabei bietet Protest von kritischen Fans die große Chance, dass der Fußball wieder mehr zu seinen Wurzeln findet.