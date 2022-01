Der Reiz des Skurrilen: Der Karikaturist und Zeichner Frank Hoppmann

Den Gründer einer rechtspopulistischen Partei zeichnete er wie einen Gnom aus der Herr der Ringe-Verfilmung, Donald Trump und Kim Jong-un sehen auf seinen Bildern aus wie Monster. Die Karikaturen von Frank Hoppmann sind meistens faszinierend, schön findet man sie im Zweifelsfall eher nicht.

Mit seinem sehr eigenen Stil, der teilweise an alte Malerei erinnert, hat sich der 1975 im Emsland geborene Zeichner als einer der besten Karikaturisten Deutschlands etabliert. Sein künstlerisches Motto ist ein Satz von Edgar Allen Poe: es gibt keine Schönheit ohne ein bisschen Seltsamkeit.

Homepage von Frank Hoppmann

Musikliste

Hey clockface / How can you face me?

Elvis Costello

CD: Hey clockface



In your head

Gabby Young & Other Animals

CD: The band called out for more



Jetzt mußt du springen

Element Of Crime

CD: Psycho



Horse

Mieke Miami

CD: PREACHERS tape.



Song for Bob

Nick Cave

CD: Music from the motion picture: The Assassination of