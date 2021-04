Über 150 namhafte Intellektuelle und Prominente haben sich in einem offenen Brief gegen ein intolerantes Debattenklima, Zensur und Berufsverbote ausgesprochen. Der Brief war bereits am Dienstag online bei der amerikanischen Zeitschrift Harper's Magazine erschienen, wird in den sozialen Netzwerken debattiert und ist heute auch im deutschen Feuilleton zu lesen. mehr...