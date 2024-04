Der Bagel ist ein jüdisches Gebäck – und ein echter Weltbürger. Seine Geschichte beginnt im jiddischen Polen, heute sind Bagels hippes “Urban Food” auch in deutschen Großstädten.

In der jüdischen Grundschule Stuttgart backen Schülerinnen und Schüler Bagel und lernen dabei etwas über koscheres Backen. In Berlin ist die jüdische Bäckerei Babka & Krantz Treffpunkt für Bagel-Lover aus aller Welt. Dort erzählen der israelische Konditormeister Shahar und sein Mann Marcin die Geschichte des Bagels, der als Streetfood im jüdischen Polen begann. Osteuropäische Juden brachten das Gebäck Ende des 19. Jahrhunderts mit in die USA. In den 1950er Jahren verließ der Bagel die rein jüdische Nische und begann seinen Siegeszug um die Welt.