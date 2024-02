Ein Blick aufs Schwarze Brett an der Uni macht Kristina Nikolaus von der Studentin zur Raumfahrt-Unternehmensgründerin.

Gesucht wird eine Person mit Expertise in Finanzen und Vertrieb. Beides bringt sie nach einem Bachelor in BWL in Heidenheim und einem Master in technologieorientiertem Management in Braunschweig mit. Das nötige Weltraumwissen erarbeitet sie sich seither beinahe in Lichtgeschwindigkeit.

Mit Okapi Orbits entwirft die gebürtige Idar-Obersteinerin jetzt seit knapp drei Jahren Software, die Kollisionen von Satelliten im All vermeiden hilft und so die Entstehung von Weltraumschrott minimiert. Ganz im Sinne der einer nachhaltigen Raumfahrt.

Homepage von Okapi Orbits

