Twitter muss bei der Entfernung von illegalen Inhalten nachbessern - also bei Hassbotschaften oder Falschmeldungen. Das hat das Landgericht Frankfurt entschieden und damit einem Eilantrag des baden-württembergischen Antisemitismus-Beauftragten Michael Blume stattgegeben. "Ich bin wahnsinnig erleichtert und auch glücklich, dass Twitter mal zur Rechenschaft gezogen wird", sagte Blume im SWR Tagesgespräch. Er wolle diesen Erfolg dem US-Wissenschaftler Anthony Fauci widmen, der vom Twitter-Eigentümer Elon Musk just dort angegriffen wurde. "Wenn sich Prominente an solchen Kampagnen beteiligen, ziehen sie natürlich tausende von Nachahmern an", sagte Blume weiter - und das sei eine Gefahr für die Demokratie. "Sehr problematisch, was der Musk da macht. Ich finde, Hass darf kein Geschäftsmodell sein!" Hören Sie im Interview, warum Blume sich eigene digitale Medien für Europa wünscht – und warum er selbst sich noch nicht komplett von Twitter zurückziehen kann.