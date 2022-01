Jung und jüdisch im Jubiläumsjahr - Die Studentin Hanna Veiler

Moderation: Bernd Lechler

Redaktion: Martina Kögl

Mit sieben Jahren kam Hanna Veiler als eine der letzten Kontingentflüchtlinge von Witebsk in Belarus nach Baden-Baden. Russischsprechend und jüdisch empfand sie sich als Kind oft als nicht zugehörig. Ein Besuch beim "Jewrovision" Song Contest der jüdischen Jugendzentren in Deutschland brachte sie in Kontakt mit anderen jungen Jüdinnen und Juden auf Identitätssuche. Seither engagiert sich Hanna Veiler für Sichtbarkeit von jüdischem Leben und ein tolerantes, verstehendes Miteinander aller in der Gesellschaft, besonders im Jubiläumsjahr JLID2021. In Tübingen studiert sie Französisch und Kunstgeschichte und ist im Vorstand der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands.