Kein Job wie jeder andere – Judith Könsgen übernimmt das Krematorium ihrer Eltern

Jahrhundertelang folgte im christlich geprägten Kulturkreis auf den Tod die Beerdigung. Feuerbestattungen erlaubte die katholische Kirche erst Anfang der 1960er Jahre.

Judith Könsgens Vater gründete eines der ersten privaten Krematorien in Deutschland. Mitte zwanzig stieg sie in den Betrieb in Dachsenhausen bei Koblenz ein. Seither arbeitet sie daran, ihn zu modernisieren, zugänglich und einladend zu machen.

Sie möchte anregen zum zeitigen Nachdenken über den Tod, bietet Führungen für Senioren genauso wie für Schulklassen und hat einen Urnenfriedhof für Menschen und ihre Haustiere begründet.

Musiktitel:

Der Weg hinab

Rocko Schamoni

CD: Musik für Jugendliche



Home at last

Natalie Bergman

CD: Mercy



Oh vida

Salvador Sobral, Victor Zamora, Nelson Cascais & André Sousa Machado

CD: Alma nuestra



I'm alive

Norah Jones

CD: Pick me up off the floor



Am Ende kommt immer der Schluss

Max Raabe

CD: Für Frauen ist das kein Problem