Journalist Mohamed Amjahid: Was hier geschieht, ist eine weitere Ausländer-Raus-Debatte

Die Bundesregierung geht am Montagnachmittag mit der Veranstaltung „Deutschland. Einwanderungsland“ an die Öffentlichkeit. Das ist durchaus erfolgsversprechend, wenn man sich die Geschichte der Einwanderung in Deutschland ansehe, sagt Volkswirt Antonio Ciccone von der Uni Mannheim. „Was wir herausgefunden haben ist, dass in Betrieben in der ehemaligen amerikanischen Besatzungszone heute der Umsatz noch etwa zehn bis 15 Prozent höher ist im Verhältnis zur Beschäftigung als in Betrieben in der französischen Besatzungszone.“ Das erkläre sich durch ein Mehr an fast 8 Millionen Flüchtlingen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in die amerikanische Besatzungszone kamen.