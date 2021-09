Jórunn Ragnarsdóttir, Architektin

Im Gespräch mit Karin Gramling

Es ist noch immer ungewöhnlich, dass Frauen unter den Architekten in der ersten Reihe stehen. Die isländische Architektin Jórunn Ragnarsdóttir gehört zu denen, die das geschafft haben. Die Arbeiten, die sie im erfolgreichen Stuttgarter Büro Lederer Ragnarsdóttir Oei mitverantwortete, sind vielfach preisgekrönt. Es entstanden herausragende Bauten, die in den letzten Jahren für viel Aufsehen gesorgt haben. Das Ravensburger Kunstmuseum, der Umbau des Hospitalhofes in Stuttgart, das Diözesan-Archiv und Bischöfliche Ordinariat Rottenburg. Künftig will Jórunn Ragnarsdóttir ihre Energie vor allem in innovative und soziale Städtebau-Projekte stecken.