Die Themen: Es tut sich was in der Gesundheitspolitik -

Mehr Kompetenzen für PflegerInnen - Was halten PflegerInnen davon? - Viele Krankenhäuser müssen schließen ++ Urteil 1: Berliner müssen teilweise nochmal wählen – was heißt das für den Bundestag? ++ Urteil 2: Kreuze in bayrischen Behörden bleiben hängen ++ Muss sich Europa auf einen Präsidenten Trump vorbereiten? ++ Lavafontänen auf Island