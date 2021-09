Der künftige US-Präsident Joe Biden und die Vize-Präsidentin Kamala Harris haben die Bekämpfung der Corona-Pandemie zu einer ihrer wichtigsten Aufgaben erklärt. Ob Joe Biden aber mit seinem aktuellen Appell, Maske zu tragen, bei den Trump-Anhängern etwas erreicht, bezweifelt der Politikwissenschaftler Christian Lammert im SWR2 Gespräch

Joe Biden hält nach einem Treffen mit seiner neu ernannten Task Force zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie eine Atemschutzmaske in der Hand. Imago imago images/ZUMA Wire/Biden Presidential Transition Vi

"Ich hab so meine Bedenken, wenn man sich die Polarisierung momentan anguckt, die ja so weit gegangen ist, dass so etwas wie eine Maske zum Schutz gegen einen solchen Virus als politisches Symbol wahrgenommen und von vielen als Schwäche charakterisiert wird, dass er mit diesen Aussagen jemanden erreicht. Zumindest nicht die republikanischen Wähler, die sich ja schon lange verweigert haben, Masken zu tragen," sagt Lammert in SWR2 am Morgen.

Das seien Versuche, auch mal den Ton in der öffentlichen Debatte zu verändern und Spannung herauszunehmen, aber mehr könne das nicht sein. Bidens Aussagen hätten bislang auch als Wahlsieger nicht mehr Gewicht, da die Republikaner die Niederlage ja nicht eingestehen wollten und sich die Trump-Administration weiterhin weigere, mit dem Übergangsteam von Biden zusammenzuarbeiten.

Christian Lammert ist Politikwissenschaftler an der FU Berlin mit dem Schwerpunkt Politische Systeme Nordamerikas.