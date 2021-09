Joe Bidens Bilanz nach 100 Tagen: Ein progressiver Neustart für die USA

In seinen ersten 100 Tage hat sich Joe Biden als progressivster Präsident seit Lyndon B. Johnson etabliert, zieht Boris Vormann, Politikwissenschaftler am Bard College Berlin, Bilanz. Seine politische Vision habe Biden in seiner Rede vor dem US-Kongress klar formuliert, so Vormann.

Diese Vision gehe über das Management der Corona-Krise und der Wirtschaftskrise deutlich hinaus, erklärt der Politikwissenschaftler. Im Grund versuche die Regierung von Joe Biden „einen neuen Sozialstaat für das 21. Jahrhundert zu kreieren“ und einen Paradigmenwechsel in der Ökonomie einzuleiten — „weg von der Industrialisierung hin zu einer digitalen Ökonomie“, sagt Boris Vormann. Beim zentralen Problem der Spaltung der US-Gesellschaft setze Joe Biden klar auf die Arbeiterklasse und die Republikaner, die die Arbeiterklasse repräsentieren.